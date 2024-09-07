В Уфе обсудили особенности выборов в современном обществе

В Башкирии продолжаются выборы главы республики. Эксперты пресс-центра «Выборы Главы Башкортостана – 2024» обсудили особенности голосования в современном мире.
Так, кандидат юридических наук и блогер Игорь Кузнецов акцентировал внимание на современной общественно-политической ситуации. В непростых условиях люди стали больше читать и интересоваться политикой.
Игорь Кузнецов призвал жителей республики не воспринимать любую информацию исключительно на веру, эмоционально, проверять её, чтобы не стать жертвой фейков и провокаций.
Фото: bashinform.ru