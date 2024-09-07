В Башкирии 9-летняя школьница сбежала из дома

Семья рассказала, что девочка ушла из дома без телефона около восьми часов вечера. Самостоятельные поиски результатов не дали. Всю ночь ребёнка искали полицейские, волонтеры и неравнодушные горожане.

К счастью, девочка была найдена живой и здоровой. Она переночевала у жительницы микрорайона Нижнее селение, с которой познакомилась на улице в тот же вечер. Оказалось, накануне девочка поссорилась с родителями из-за несделанных уроков и отобранного телефона. Ребёнка вернули в семью.