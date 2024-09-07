"Это обязанность каждого": как жители Абзелиловского района голосуют на выборах Главы Башкирии

Активность с раннего утра сегодня проявляли абзелиловские избиратели. На участок № 767 одним из первых со своей семьёй пришёл ветеран специальной военной операции с позывным «Дед». Среди тех, кто решил в субботний день долго не спать, — и долгожительница района, 93-летняя жительница села Аскарово Сахибямал Усманова.

В целом выборы в Абзелиловском районе проходят спокойно. Судя по тому, с каким желанием люди идут на избирательные участки, можно сказать, что в этой части Зауралья проживает население с активной гражданской позицией.

Хоть и суббота, но всё равно все активно с утра идут голосовать. Это обязанность каждого — отдать свой долг.

Урал Гатауллин, ветеран СВО
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