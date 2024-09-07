"Это обязанность каждого": как жители Абзелиловского района голосуют на выборах Главы Башкирии

Активность с раннего утра сегодня проявляли абзелиловские избиратели. На участок № 767 одним из первых со своей семьёй пришёл ветеран специальной военной операции с позывным «Дед». Среди тех, кто решил в субботний день долго не спать, — и долгожительница района, 93-летняя жительница села Аскарово Сахибямал Усманова.