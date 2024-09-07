Сенаторы от Башкирии проголосовали на выборах в Уфе

В выборах принимают участие и сенаторы. Так, на избирательном участке № 144, расположенном на территории башкирской гимназии № 158, проголосовала Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В УИК сенатор прибыла со своим супругом Рахимьяном Гумеровым.

Несмотря на то, что второй день голосования считается более спокойным, поток людей, желающих сделать свой выбор, не прекращается. Всего на участке зарегистрировано 2600 избирателей, в том числе восемь уфимцев, которым недавно исполнилось 18 лет.