Как в Бурзянском районе проходят выборы Главы Башкирии

Корреспондент телеканала БСТ утром уже побывал в Абзелиловском районе и к этому моменту успел добраться до Бурзянского района, чтобы посмотреть, как проходит голосование там.

В одном из самых, наверное, сказать, в самом живописном районе республики, куда ещё лет 40 назад можно было добраться разве что на самолете Ан-2, известном в народе как кукурузник. Но сегодня жители Бурзянского района, как и остальное население республики, пользуется всеми благами цивилизации, в том числе интернетом, благодаря которому мы с вами сейчас на прямой связи.