Как в Бурзянском районе проходят выборы Главы Башкирии

Корреспондент телеканала БСТ утром уже побывал в Абзелиловском районе и к этому моменту успел добраться до Бурзянского района, чтобы посмотреть, как проходит голосование там.
В одном из самых, наверное, сказать, в самом живописном районе республики, куда ещё лет 40 назад можно было добраться разве что на самолете Ан-2, известном в народе как кукурузник. Но сегодня жители Бурзянского района, как и остальное население республики, пользуется всеми благами цивилизации, в том числе интернетом, благодаря которому мы с вами сейчас на прямой связи.
Что касается главной темы дня — выборов, голосование здесь организовано на 47 участках, 5 из которых располагаются в райцентре. Как раз сейчас за моей спиной участковая избирательная комиссия под №1660. К этому моменту почти 40% жителей, относящихся к этому участку, отдали свой голос. 30 человек подали заявления, чтобы проголосовать на дому. Кстати, участие в выборах приняла и Сабира Бикбулатова — долгожительница из села Старосубхангулово.