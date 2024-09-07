Как в Уфе работает общественно-политический центр

В общественном пресс-центре в Уфе прошёл брифинг, на котором член общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Башкортостан Святослав Попов рассказал, какие вопросы задают жители республики во время звонков в колл-центр. Большинство вопросов касаются республиканской акции «Рахмат-2024».

Были и звонки, где избиратели спрашивали, можно ли голосовать, если паспорт утерян. Как сообщил председатель Центра общественной жизни Республики Башкортостан Булат Сафин, звонки в основном поступают с просьбой разъяснить информацию или сообщить права избирателя: к примеру, какие документы нужно предъявить в МФЦ, когда сдают паспорт на замену.