Как в Уфе работает общественно-политический центр

В общественном пресс-центре в Уфе  прошёл брифинг, на котором член общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Башкортостан Святослав Попов рассказал, какие вопросы задают жители республики во время звонков в колл-центр. Большинство вопросов касаются республиканской акции «Рахмат-2024».

Были и звонки, где избиратели спрашивали, можно ли голосовать, если паспорт утерян. Как сообщил председатель Центра общественной жизни Республики Башкортостан Булат Сафин, звонки в основном поступают с просьбой разъяснить информацию или сообщить права избирателя: к примеру, какие документы нужно предъявить в МФЦ, когда сдают паспорт на замену. 

Также член Общественной палаты Республики Башкортостан высказал своё мнение о голосовании. 

Я считаю, что что-то критиковать и обсуждать в политической области можно только тогда, когда ты пришёл и своё право изъявил, проголосовал. Если ты пришёл, то ты исполнил долг гражданина.

Булат Сафин, адвокат, член общественной палаты Республики Башкортостан
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