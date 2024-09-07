Житель Башкирии выиграл квадроцикл в акции «Рахмат»

Сегодня в Уфе объявили победителей акции «Рахмат». Обладателем квадроцикла стал житель Илишевского района Радмир Загидуллин. В торжественной обстановке 20-летнему парню вручили ключи от транспортного средства. Затем молодой человек поехал забирать свой приз, который ждал его около отеля «Хилтон». Уроженец Илишевского района не ожидал такого известия и поначалу не поверил случившемуся.

Приехал в Уфу в гостиницу. С шефом приехали. Он пошел по делам, по работе. И я сижу и около парковки вижу квадроцикл, смотрю и думаю: «Вот бы забрать этот квадроцикл к себе домой, вот бы выиграть». В итоге мы поехали на дом печати, и мне позвонили, сообщили, что я выиграл квадроцикл. И я говорю, что не верю, и телефон выключил. И мне потом опять звонят, я до конца выслушал, и мне потом говорят: «Вы к нам завтра приезжайте, где-то в 12 часов». Верьте, и чудеса сбываются!

Радмир Загидуллин, участник акции «Рахмат»

Республиканская акция «Рахмат-2024» проходит с шестого по восьмое сентября. В ней участвуют избиратели, которые зарегистрировались после голосования на участках. Всего будет разыграно более трехсот призов — это не только квадроциклы, но и мотоциклы, велосипеды, электросамокаты, бытовая и офисная техника и многое другое. Также в ходе акции ожидаются другие суперпризы.

Мы в день практически по 60 победителей награждаем, вчерашний день уже завершился, но акция не завершена. Прям только остается порадоваться за наших жителей, во-первых, их ждут три квартиры, машина «Нива». Путевки семейные в Сочи. Я думаю, съездить в Сочи всей семьей — это, наверное, будет прекрасный подарок в любой семье. И путевки в наши санатории Республики Башкортостан, славящиеся тем, что там реально можно отдохнуть, получить заряд бодрости, энергии и здоровья.

Ринат Хабиров, представитель оргкомитета акции «Рахмат-2024»
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