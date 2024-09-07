Житель Башкирии выиграл квадроцикл в акции «Рахмат»

Приехал в Уфу в гостиницу. С шефом приехали. Он пошел по делам, по работе. И я сижу и около парковки вижу квадроцикл, смотрю и думаю: «Вот бы забрать этот квадроцикл к себе домой, вот бы выиграть». В итоге мы поехали на дом печати, и мне позвонили, сообщили, что я выиграл квадроцикл. И я говорю, что не верю, и телефон выключил. И мне потом опять звонят, я до конца выслушал, и мне потом говорят: «Вы к нам завтра приезжайте, где-то в 12 часов». Верьте, и чудеса сбываются!

Радмир Загидуллин, участник акции «Рахмат»