Житель Башкирии выиграл квадроцикл в акции «Рахмат»

Сегодня в Уфе объявили победителей акции «Рахмат». Обладателем квадроцикла стал житель Илишевского района Радмир Загидуллин. В торжественной обстановке 20-летнему парню вручили ключи от транспортного средства. Затем молодой человек поехал забирать свой приз, который ждал его около отеля «Хилтон». Уроженец Илишевского района не ожидал такого известия и поначалу не поверил случившемуся.
Республиканская акция «Рахмат-2024» проходит с шестого по восьмое сентября. В ней участвуют избиратели, которые зарегистрировались после голосования на участках. Всего будет разыграно более трехсот призов — это не только квадроциклы, но и мотоциклы, велосипеды, электросамокаты, бытовая и офисная техника и многое другое. Также в ходе акции ожидаются другие суперпризы.