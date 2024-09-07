В Башкирии боец с позывным «Отец» навестил волонтеров, от которых получал гумпомощь

Участник СВО навестил волонтеров, от которых получал гуманитарку на передовой. Встреча получилась очень душевной. Боец с позывным «Отец» в данный момент демобилизован. Мужчина рассказал, что с апреля этого года служил по контракту в спецназе «Ахмат».
Будучи на позиции, их подразделение получило гумпомощь, в которой были посылки из Башкортостана: продукты, чак-чак, маскировочные сети. Но что больше всего растрогало военнослужащего — это письмо, которое волонтеры из Стерлитамака отправили вместе с посылкой.
Разяп Арсланов — так зовут бойца — также стал лауреатом конкурса «Отцовская доблесть». Однако заслуженную награду военнослужащему вручили с опозданием, так как мужчина по ранению находился в госпитале. И вот уже по прибытии в республику ему передали премию. Половину жизни мужчина работал в органах внутренних дел. С 2020-го был начальником управления Центра общественной безопасности Советского района Уфы. Активно занимался патриотической работой.