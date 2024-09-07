Второй день выборов Главы Башкирии подошел к концу

Второй день голосования за будущего руководителя региона в Башкирии завершен. Как и положено, все избирательные участки закрылись ровно в 20:00. В этом году выборы Главы Башкирии проходят три дня: с 6 по 8 сентября. Поддержать одного из кандидатов можно в любой из этих дней до 20:00.
В Башкирии на выборном процессе работают 69 территориальных и 3302 участковые избирательные комиссии. Телефон горячей линии для избирателей: 8-800-347-54-54.
Каждый избиратель после голосования автоматически становится участником акции «Рахмат», в рамках которой разыгрываются 330 призов, среди которых автомобиль и несколько квартир.