Второй день выборов Главы Башкирии подошел к концу

Второй день голосования за будущего руководителя региона в Башкирии завершен. Как и положено, все избирательные участки закрылись ровно в 20:00. В этом году выборы Главы Башкирии проходят три дня: с 6 по 8 сентября. Поддержать одного из кандидатов можно в любой из этих дней до 20:00.