В Башкирии за два дня выборов явка жителей составила 51,78%

В Башкортостане завершился второй день выборов главы республики и депутатов в местные советы. Явка населения, по данным Центризбиркома, составила 51,78%.

В списке кандидатов на пост руководителя региона Владимир Нагорный, представляющий партию «Справедливая Россия — патриоты за правду», Иван Сухарев — ЛДПР, Ильшат Тимерьянов, выдвинутый партией «Новые люди», Радий Хабиров от «Единой России» и Артур Шайнуров от КПРФ.