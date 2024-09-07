В трёх районах Башкирии явка на выборах превысила 60%

Лидерами явки населения на выборы стали Аскинский, Балтачевский и Благоварский районы. Явка в них уже составила больше 60%. А среди городов лидируют Агидель, Кумертау и Салават. Об этом на брифинге сегодня в общественном пресс-центре заявила секретарь ЦИКа республики Марина Долматова.
Политологи отмечают, что современная молодёжь сейчас разбивает стереотип о том, что выборы в основном интересует старшее поколение. Активность проявляют и молодые люди.
За ходом голосования следят более 13 тыс. независимых избирателей, которые прошли необходимое обучение. Также работают мобильные группы, которые курсируют по участкам и готовы в случае возникновения внештатных ситуаций оказать квалифицированную помощь. Работает и колл-центр.