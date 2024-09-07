В трёх районах Башкирии явка на выборах превысила 60%

Поступают обращения граждан чисто технического характера. Связаны они в основном с акцией «Рахмат», также спрашивают, можно ли проголосовать при отсутствии паспорта либо же его смене. Выборы идут спокойно, жалоб в наш колл-центр не поступало.

Святослав Попов, член общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Башкортостан