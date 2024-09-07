«Удобно, что приезжают домой»: долгожительница о выборах Главы Башкирии

Наибольшую активность от избирателей в Зауралье ожидают в третий день выборов. Хотя, к примеру, в Бурзянском районе на некоторых участках к настоящему времени уже проголосовало более 40% жителей. Свой выбор в селе Старосубхангулово сделала даже долгожительница, которая скоро отметит свой вековой юбилей. Активную гражданскую позицию показали сегодня и Абзелиловцы.

Члены избирательной комиссии № 1660 приехали к одному из самых уважаемых избирателей района. Жительница села Старосубхангулово Сабира Бикбулатова выборы практически не пропускает. В силу возраста не в первый раз уже голосует на дому.

Я в выборах участвую постоянно. Весной вот недавно президента выбирали. Вы, наверное, знаете, сколько мне лет. Большое спасибо, что не забывают меня, очень удобно, что приезжают ко мне домой и дают возможность проголосовать. Сабира Бикбулатова, жительница с. Старосубхангулово

О возрасте у женщин спрашивать, конечно, не принято. Но в нашем случае нельзя не сказать об этом. Сабире Бикбулатовой ровно через 4 месяца исполняется 100 лет. И она не единственная долгожительница в райцентре, кто будет голосовать на дому. Это сделают 30 человек. По крайней мере, столько заявлений поступило в участковую избирательную комиссию.

Один из самых, точнее, наверное, сказать, даже самый живописный район республики, куда ещё лет 40 назад можно было добраться разве что на самолете АН-2, известном в народе как кукурузник. Но сегодня жители Бурзянского района, как и остальное население республики, пользуется всеми благами цивилизации, в том числе интернетом, который в эти дни серьёзно облегчает работу избирательных комиссий.

В Бурзянском районе 33 населённых пункта, голосование же организовано на 47 участках. Центральная участковая избирательная комиссия расположилась в районном дворце культуры. Наибольшая активность здесь наблюдалась в первый день голосования.

Активными с раннего утра сегодня были абзелиловские избиратели. На участок № 767, который расположился в гимназии имени Тагира Кусимова в селе Аскарово, одним из первых со своей семьёй пришёл ветеран специальной военной операции с позывным «Дед». Среди тех, кто решил в субботний день долго не спать, и многодетная семья Низамутдиновых.