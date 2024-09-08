В Башкирии стартовал третий день выборов Главы республики

В Башкортостане стартовал третий, финальный день выборов Главы республики. Все избирательные участки в регионе открылись ровно в 8:00 и будут работать до 20:00.

В этом году голосование проходит три дня – с 6 по 8 сентября включительно.

Жители Башкирии могут проголосовать за будущее республики и выбрать одного из кандидатов в любой из этих дней. По данным на вечер субботы, 7 сентября, явка избирателей составила 51,78%.



Жители Башкирии голосуют целыми семьями, на участки приходят долгожители, много молодежи, кто-то даже берет с собой животных и грудных детей. Члены избирательных комиссий по республике отмечают необычайно высокую явку.

В избирательном процессе участвуют 69 территориальных и 3302 участковые избирательных комиссий, в которых ведут работу более 28 тысяч человек.

Проголосовать можно и на дому. Таким правом могут воспользоваться пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Для этого нужно обратиться в свою избирательную комиссию в день голосования до 14:00.

Кроме выборов руководителя региона в Башкирии также проходят выборы депутата Госсобрания по Уфимскому одномандатному округу и 216 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.