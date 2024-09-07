В Башкирии председатели избирательных комиссий отмечают высокую явку

Второй день выборов не обошел и центральную часть Башкортостана. На избирательных участках все так же, председатели и члены комиссий фиксируют на выборах высокую явку жителей.
Фигурным катанием юная Мария Филиппова занимается уже четыре года — в этот вид спорта ее привел дедушка. Вчера семья пришла на избирательный участок «Стерлитамак-Арены», чтобы проголосовать на выборах, а уже сегодня, отдав свой голос, катаются на коньках. Такую акцию устроила администрация Дворца спорта.
Главное, во всех избирательных участках республики жители могут присоединиться к традиционной акции «Рахмат-2024» — у каждого проголосовавшего есть шанс выиграть квартиру, автомобиль, путевку на отдых и не только.
После голосования, на выходе из участка, избирателям дают браслет, благодаря которому они могут приобрести товар со скидкой у партнеров акции, а также индивидуальный QR-код. Зарегистрировавшись на сайте Рахмат102.ру, они автоматически участвуют в розыгрыше ценных призов. На выборы приходят семьями, понимая важность каждого отданного голоса.
Также высокую явку на выборах отмечают члены комиссии избирательного участка и в Аургазинском районе. Из более 2,5 тысяч зарегистрированных избирателей села Толбазы за вчерашний день проголосовало порядка 700 человек. В их числе и дети войны.
Свой гражданский долг на выборах отдали и бойцы СВО, приехавшие в отпуск. В том же Аургазинском районе, но уже в селе Юламаново, проголосовал боец 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Третьяк». Несмотря на то, что отпуск у него вынужденный, даже получив ранения, финансово помогает односельчанам — чинит крышу местного дома культуры.
Выборы в республике продолжаются. На участках отмечается высокая активность избирателей. Те, кто еще не проголосовал, могут сделать это завтра, в заключительный день.