В Башкирии председатели избирательных комиссий отмечают высокую явку

Второй день выборов не обошел и центральную часть Башкортостана. На избирательных участках все так же, председатели и члены комиссий фиксируют на выборах высокую явку жителей.

Фигурным катанием юная Мария Филиппова занимается уже четыре года — в этот вид спорта ее привел дедушка. Вчера семья пришла на избирательный участок «Стерлитамак-Арены», чтобы проголосовать на выборах, а уже сегодня, отдав свой голос, катаются на коньках. Такую акцию устроила администрация Дворца спорта.

На нашем участке зарегистрировано 1350 избирателей, на сегодняшний момент проголосовало 392 избирателя. Посещаемость действительно очень хорошая. Люди с удовольствием идут на участок, отдают свои голоса. Потому что силами администрации города, «Стерлитамак-арены» на участке создана такая праздничная атмосфера — атмосфера здорового образа жизни, здорового духа, получают подарки. Юрий Селивёрстов, председатель участковой избирательной комиссии № 3460

Главное, во всех избирательных участках республики жители могут присоединиться к традиционной акции «Рахмат-2024» — у каждого проголосовавшего есть шанс выиграть квартиру, автомобиль, путевку на отдых и не только.

После голосования, на выходе из участка, избирателям дают браслет, благодаря которому они могут приобрести товар со скидкой у партнеров акции, а также индивидуальный QR-код. Зарегистрировавшись на сайте Рахмат102.ру, они автоматически участвуют в розыгрыше ценных призов. На выборы приходят семьями, понимая важность каждого отданного голоса.

Как обычно, как и в другие времена, ходим голосовать всей семьей, с каждым годом семья увеличивается, но традиция остается. В выходные дни мы ходим всей семьей, голосуем. Это выбор — голосуем за наше будущее, за будущее наших детей. Михаил Морозов, житель г. Стерлитамака

Также высокую явку на выборах отмечают члены комиссии избирательного участка и в Аургазинском районе. Из более 2,5 тысяч зарегистрированных избирателей села Толбазы за вчерашний день проголосовало порядка 700 человек. В их числе и дети войны.

Очень трудная работа. Главой быть республики, такой как Башкортостан, — это очень тяжелая работа. Зайтуна Шаяхметова, жительница с. Толбазы

Проголосовали, в основном, работники бюджетной сферы с утра, вчера наплыв был хороший у нас. С детьми школьного возраста, в садик кто проводил ребенка, заходили с утра. Работают у нас 12 членов комиссии, также наблюдатели от партий КПРФ, «Единая Россия». Раушания Нафикова, председатель участковой избирательной комиссии № 979

Свой гражданский долг на выборах отдали и бойцы СВО, приехавшие в отпуск. В том же Аургазинском районе, но уже в селе Юламаново, проголосовал боец 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Третьяк». Несмотря на то, что отпуск у него вынужденный, даже получив ранения, финансово помогает односельчанам — чинит крышу местного дома культуры.

Сейчас тяжелые времена, а в республике должен быть сильный руководитель. Я вообще хочу, чтобы республика наша процветала. Я люблю республику, люблю свой край. позывной «Третьяк»