«Наблюдатели повышают уровень доверия»: руководитель общественного штаба о выборах

Огромную явку избирателей на выборах Главы Башкортостана отмечают и представители ситуационного центра общественных наблюдателей. Структура создана на базе региональной общественной палаты. В неё вошли: юристы, социологи и политологи. Они отвечают на звонки от жителей республики, которые поступают как по телефону, так и в электронном виде через портал «Независимый общественный мониторинг».

Также в составе штаба дежурят наблюдатели и эксперты, готовые выехать в любую точку республики — туда, где возник тот или иной вопрос относительно голосования. Помогают активно и студенты вузов и ссузов, которые входят в Лигу молодежной политики. Сами общественники отмечают, что за прошедший день выборов не зафиксировано ни одного нарушения.

Наблюдатели не только наблюдают за процессом, они делятся этой информацией, впечатлениями, увиденным на избирательном участке в своих социальных сетях. На сегодняшний день, по итогам вчерашнего дня скажу, они разместили более пяти тысяч постов. Поэтому вот эти наблюдатели позволяют повысить уровень доверия граждан к избирательной системе. Информационного мусора достаточно, мы об этом прекрасно знаем, и чтобы этот мусор не касался наших выборов в республике, 13 тыс. наблюдателей эту функцию выполняют в течение трех дней.

Лида Исаргакова, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами-2024

Сам лично со своей семьей сходил на голосование и проголосовал за будущее нашей республики. И проехался в составе ситуационного центра по избирательным участкам своего Кармаскалинского района. Поток людей очень большой. Нам как бы говорили, якобы большой поток людей — это фейк. Якобы такого нет. Но я этому не верю, я убедился своими глазами и понял то, что люди ходят голосуют.

Арсен Газизуллин, студент Уфимского медицинского колледжа, член Лиги молодёжной политики
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