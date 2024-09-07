«Наблюдатели повышают уровень доверия»: руководитель общественного штаба о выборах

Наблюдатели не только наблюдают за процессом, они делятся этой информацией, впечатлениями, увиденным на избирательном участке в своих социальных сетях. На сегодняшний день, по итогам вчерашнего дня скажу, они разместили более пяти тысяч постов. Поэтому вот эти наблюдатели позволяют повысить уровень доверия граждан к избирательной системе. Информационного мусора достаточно, мы об этом прекрасно знаем, и чтобы этот мусор не касался наших выборов в республике, 13 тыс. наблюдателей эту функцию выполняют в течение трех дней.

Лида Исаргакова, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами-2024