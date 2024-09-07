«Наблюдатели повышают уровень доверия»: руководитель общественного штаба о выборах

Огромную явку избирателей на выборах Главы Башкортостана отмечают и представители ситуационного центра общественных наблюдателей. Структура создана на базе региональной общественной палаты. В неё вошли: юристы, социологи и политологи. Они отвечают на звонки от жителей республики, которые поступают как по телефону, так и в электронном виде через портал «Независимый общественный мониторинг».
Также в составе штаба дежурят наблюдатели и эксперты, готовые выехать в любую точку республики — туда, где возник тот или иной вопрос относительно голосования. Помогают активно и студенты вузов и ссузов, которые входят в Лигу молодежной политики. Сами общественники отмечают, что за прошедший день выборов не зафиксировано ни одного нарушения.