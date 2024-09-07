В Башкирии проголосовали монахи Успенского Свято-Георгиевского монастыря

В голосовании приняли участие и монахи мужского Свято-Георгиевского монастыря. Специально для них выездной участок организовали прямо на территории обители.

Крестное знамение — неотъемлемый ритуал перед любым важным делом. Вот и отец Варлаам, взяв бюллетени, не нарушает традиции. Настоятель монастыря неизменно голосует на всех выборах, отмечая необходимость участия в этом процессе. Несмотря на служение богу, монахи не забывают и о гражданском долге. И всегда знают, что происходит в миру.

Несмотря на большую территорию монастыря, в нем несут службу всего 12 монахов, которые в этот день пришли выразить свое волеизъявление. О желании принять участие в голосовании монахи сообщили заблаговременно. Это нужно было, чтобы организовать для них выездной участок. И при необходимости сделать для братии открепительные удостоверения.

Несмотря на то, что на территории монастыря достаточно много зданий, в большинство из них вход для посторонних запрещен. Как правило, голосование устраивают в одном из двух помещений. Это либо архондарик, что в переводе означает гостевую зону. Либо — трапезная, где питаются монахи. Сегодня голосование провели именно здесь, поскольку на другой площадке слишком много туристов.

Женщинам в это помещение нельзя. Однако для наблюдателей сделали исключение. А вот среди членов участковой избирательной комиссии специально выбирали сотрудников исключительно мужчин. Монахам давали сразу по два бюллетеня: не только на выборы главы республики, но и муниципальных депутатов.