«От нас зависит будущее»: ветеран труда о выборах в Башкирии

Возможность отдать свой голос на выборах есть у каждого жителя республики. В том числе и у тех, кто по уважительной причине не может дойти до своего избирательного участка. Для этого организованы выездные урны для голосования вне помещения. Каждый день, с 6 по 8 сентября, члены участковой избирательной комиссии выезжают к пожилым, инвалидам, людям с тяжелыми заболеваниями и тем, кто ухаживает за ними, а также некоторым маломобильным гражданам по месту их проживания.

Вся процедура голосования на дому организована удобно. Избиратели пишут заявления, получают бюллетени, заполнив которые, опускают в переносную урну для голосования. Ветеран труда и дитя войны Таисия Никитина за свою жизнь ни разу не пропустила ни одних выборов, но в этом году возможности дойти до избирательного участка у нее не было из-за больного колена.