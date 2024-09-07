В Уфе сотрудники железнодорожного вокзала могут проголосовать на рабочем месте

На рабочем месте свои голоса на выборах главы республики отдают сотрудники уфимского железнодорожного вокзала. Там, на первом этаже, около касс дальнего следования, разместился избирательный пункт №425. Это временный УИК, в котором нет постоянного списка избирателей.

Он организован специально для работников вокзального комплекса, сотрудников службы транспортной безопасности, медпункта, полиции, граждан, отправляющихся в путешествия и командировки. Словом, для тех, кто по каким-либо причинам не может проголосовать по месту жительства.