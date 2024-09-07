В Башкирии разыграли второй квадроцикл среди избирателей

Было неожиданно, как я уже сказала, я не поверила, когда мне позвонил Андрей, он мне сказал, что мы выиграли квадроцикл, и я говорю: «Это правда?». Да нет, я в это время обедала сидела, и он говорит, надо ехать, надо ехать, надо получать приз. Сначала надо решить, как его довезти. Где хранить, надеюсь, друзья выручат, пока в гараже у них, а потом решим.

Светлана Александрова и Андрей Захваткин