В Башкирии разыграли второй квадроцикл среди избирателей

Сегодня разыграли второй квадроцикл в рамках республиканской акции «Рахмат». Его обладателями стали уфимцы Светлана Александрова и Андрей Захваткин. В торжественной обстановке молодой паре вручили ключи от транспортного средства. Победители не ожидали такого известия и поначалу не поверили.
Республиканская акция «Рахмат-2024» проходит с 6 по 8 сентября. В ней участвуют избиратели, которые зарегистрировались. Всего будет разыграно более 300 призов — это не только квадроциклы, но и мотоциклы, велосипеды, электросамокаты, бытовая и офисная техника и многое другое. Суперпризы этого года — три квартиры в Уфе, автомобили, путевки в самые известные санатории республики и в Сочи.