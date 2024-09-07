В Башкирии разыграли второй квадроцикл среди избирателей

Сегодня разыграли второй квадроцикл в рамках республиканской акции «Рахмат». Его обладателями стали уфимцы Светлана Александрова и Андрей Захваткин. В торжественной обстановке молодой паре вручили ключи от транспортного средства. Победители не ожидали такого известия и поначалу не поверили.

Республиканская акция «Рахмат-2024» проходит с 6 по 8 сентября. В ней участвуют избиратели, которые зарегистрировались. Всего будет разыграно более 300 призов — это не только квадроциклы, но и мотоциклы, велосипеды, электросамокаты, бытовая и офисная техника и многое другое. Суперпризы этого года — три квартиры в Уфе, автомобили, путевки в самые известные санатории республики и в Сочи.

Было неожиданно, как я уже сказала, я не поверила, когда мне позвонил Андрей, он мне сказал, что мы выиграли квадроцикл, и я говорю: «Это правда?». Да нет, я в это время обедала сидела, и он говорит, надо ехать, надо ехать, надо получать приз. Сначала надо решить, как его довезти. Где хранить, надеюсь, друзья выручат, пока в гараже у них, а потом решим.

Светлана Александрова и Андрей Захваткин
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