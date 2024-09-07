В Башкирии на месте сгоревшей мечете построят новую

Стали известны подробности вчерашнего происшествия в деревне Халилово Абзелиловского района. Там накануне произошёл пожар в местной мечети. В социальных сетях сразу же появилась волна недостоверной информации о якобы поджоге. Однако уже точно можно сказать, что пожар носил исключительно бытовой характер. Деревянное сооружение было построено в 1995 году. По предварительной версии, в нём накануне загорелась электропроводка.

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров. Бревенчатая мечеть в селе Халилово. К тушению были привлечены добровольцы и сотрудники МЧС России. Пострадавших нет. В ходе проверки дознавателями МЧС предварительно установлено, что горение началось из-за греющего кабеля для водопровода.

И сегодня же стало известно, что в Халилово построят новую мечеть. Уже есть спонсор — один из выходцев деревни. Кроме того, сбор средств организовали сами местные жители. Помощь окажут и районные власти.

Сегодня утром прошла встреча с аксакалами деревни, с местными жителями, обсуждали судьбу мечети. Нашелся спонсор, молодёжный актив деревни открыл специальный счёт для помощи в строительстве мечети. Поддержку также окажет и сельсовет, и администрация Абзелиловского района. Вчера работали пожарные, полицейские. Причина пожара — неисправная электропроводка.

Фото №1 - В Башкирии на месте сгоревшей мечете построят новую

Я прибежал, уже все горело. Приехали МЧС с техникой. Поговорили со старейшинами и решили построить новую мечеть из шлакоблока. Народ уже 300 тысяч собрал возведения мечети.

Вахит Сайфетдинов, имам-хатыб мечети с. Халилово

Происшествие в Абзелиловском районе прокомментировали и в Центральном духовном управлении мусульман России. От имени Верховного муфтия Талгата Таджуддина здесь призвали не верить слухам и фейкам в интернете.

К сожалению, раздуваемая в социальных сетях информация о том, что это был поджог, это очередная провокация, попытка поссорить граждан нашей республики, мусульман с представителями других конфессий, призываем наших сограждан, мусульман не поддаваться на такие провокации, тщательно проверять информацию и не черпать ее из социальных сетей, потому что это не первые попытки и, видимо, не последние. Конечно, скорее всего, раздувается версия поджога со стороны, мы наблюдали такие попытки не только в республике, но и в других субъектах страны.

Мухаммад Таджуддинов, руководитель администрации ЦДУМ России
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