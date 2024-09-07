В Башкирии на месте сгоревшей мечете построят новую

Стали известны подробности вчерашнего происшествия в деревне Халилово Абзелиловского района. Там накануне произошёл пожар в местной мечети. В социальных сетях сразу же появилась волна недостоверной информации о якобы поджоге. Однако уже точно можно сказать, что пожар носил исключительно бытовой характер. Деревянное сооружение было построено в 1995 году. По предварительной версии, в нём накануне загорелась электропроводка.
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров. Бревенчатая мечеть в селе Халилово. К тушению были привлечены добровольцы и сотрудники МЧС России. Пострадавших нет. В ходе проверки дознавателями МЧС предварительно установлено, что горение началось из-за греющего кабеля для водопровода.
И сегодня же стало известно, что в Халилово построят новую мечеть. Уже есть спонсор — один из выходцев деревни. Кроме того, сбор средств организовали сами местные жители. Помощь окажут и районные власти.
Сегодня утром прошла встреча с аксакалами деревни, с местными жителями, обсуждали судьбу мечети. Нашелся спонсор, молодёжный актив деревни открыл специальный счёт для помощи в строительстве мечети. Поддержку также окажет и сельсовет, и администрация Абзелиловского района. Вчера работали пожарные, полицейские. Причина пожара — неисправная электропроводка.
Происшествие в Абзелиловском районе прокомментировали и в Центральном духовном управлении мусульман России. От имени Верховного муфтия Талгата Таджуддина здесь призвали не верить слухам и фейкам в интернете.