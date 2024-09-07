В Башкирии на месте сгоревшей мечете построят новую

К сожалению, раздуваемая в социальных сетях информация о том, что это был поджог, это очередная провокация, попытка поссорить граждан нашей республики, мусульман с представителями других конфессий, призываем наших сограждан, мусульман не поддаваться на такие провокации, тщательно проверять информацию и не черпать ее из социальных сетей, потому что это не первые попытки и, видимо, не последние. Конечно, скорее всего, раздувается версия поджога со стороны, мы наблюдали такие попытки не только в республике, но и в других субъектах страны.

Мухаммад Таджуддинов, руководитель администрации ЦДУМ России