В Белорецке члены УИКа встречают избирателей в национальных костюмах

Половина совершеннолетних жителей Белорецкого района воспользовались своим правом выбора. По итогам двух дней голосования на территории самого большого района республики явка составила 52,4 процента. Сейчас на одном из избирательных участков под номером 1285 находится корреспондент телеканала БСТ, который поделился подробностями.

Избирательный участок под номером 1285 находится в городе Белорецк. Расположился он в здании художественной школы. От того и подход здесь к выборам творческий. Члены участковой избирательной комиссии встречают всех в национальных костюмах. Здесь и русские наряды, и башкирские, и татарские. В целом о ходе выборов в районе рассказала Эльвира Копытова, председатель территориальной избирательной комиссии. Подробности – в нашем видео.

Кстати, одними из первых этим утром проголосовала супружеская пара Бердниковых. Недавно они отметили 55-летие совместной супружеской жизни.