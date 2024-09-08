В Уфе члены УИКа оделись в цвета флага Башкирии

В Башкирии стартовал третий, заключительный день выборов главы региона. Открылись избирательные участки и в Уфе. На одном из них сейчас работает съемочная группа телеканала БСТ.

На избирательном участке в гимназии №39 сложилась интересная традиция: члены УИКа одеваются в цвета флага. Если в марте на выборах Президента страны это были цвета российского триколора, то теперь – башкирского. В первый день члены комиссии были одеты в голубой цвет, во второй – в белый, а сегодня, соответственно, в зеленый.