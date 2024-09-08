На выборах Главы Башкирии по итогам двух дней не зафиксировано нарушений

Третий день ведет свою работу и общественно-политический центр, в который стекается вся информация по ходу выборов в Башкортостане. Там проходят брифинги с участием политологов, активистов, журналистов. Центр открылся и сегодня в 8 часов утра. Какие новости есть на этот момент и как стартовал третий день выборов?

Сегодня утром двери общественного пресс-центра открылись для блогеров, экспертов и наших коллег – журналистов. Спикерам на площадке задают самые разные вопросы о ходе голосования. О том, как проходят выборы в республике, рассказала заместитель председателя Общественной палаты региона и руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Лида Исаргакова.

Позади два дня напряженной, очень насыщенной и плодотворной работы, которая позволяет говорить о том, что явка высокая. На сегодняшний день не зафиксировано ни одного нарушения, общественные наблюдатели работают на всех участках республики. Продолжает свою работу и мобильная группа. Лида Исаргакова, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами