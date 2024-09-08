В Сибае на выборах Главы Башкирии проводят различные мероприятия

В Сибае параллельно с выборами активно проводят и различные мероприятия, организованы ярмарки. На избирательном участке №620, который расположен в центре детского творчества, проголосовало порядка тысячи человек, в том числе впервые – четыре избирателя.

За соблюдением всех требований законодательства на избирательных участках в Сибае следит член общественного штата по наблюдению за выборами Рита Некрасова. Для тех, кто из-за возраста или состояния здоровья не может самостоятельно посетить избирательный пункт, есть возможность проголосовать на дому.