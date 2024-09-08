Стало известно, как выглядит территория возле водонапорной башни в Уфе
Мэр Уфы поделился ходом работ по благоустройству территории у водонапорной башни.
Ремонтные работы находятся на завершающем этапе. Территория уже пригодна для недолгих прогулок. Также планируется установить лестницу прямо к набережной.
Устанавливаем три юрты, завезли грунты для чернения. В ближайшее время приступим к озеленению, высадке кустарников, деревьев и цветов. Ну и уже приступаем к конкурсным процедурам по строительству лестницы для спуска к набережной.