Стало известно, как выглядит территория возле водонапорной башни в Уфе

Устанавливаем три юрты, завезли грунты для чернения. В ближайшее время приступим к озеленению, высадке кустарников, деревьев и цветов. Ну и уже приступаем к конкурсным процедурам по строительству лестницы для спуска к набережной.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы