Уроженцы Башкирии активно голосуют на выборах главы региона в Москве

Впервые в Москве был организован экстерриториальный избирательный участок. Почти месяц члены комиссии занимались технической подготовкой, прошли обучение под руководством коллег из Уфы.

Алсу больше года живет в Москве, ее семья переехала по работе. О возможности голосования узнала по башкирскому радио. Студентка Бауманки Милана – подписчик башкирских пабликов. Как только узнала о возможности участия в выборах без выезда в регион, зарегистрировалась через Госуслуги.

Прикрепиться к избирательному участку можно было через систему «Мобильный избиратель», либо на избирательном участке в день голосования. В этом случае для обеспечения однократности голосования члены Избиркома взаимодействовали с коллегами из республиканского ЦИКа.

Ильдар проходит лечение и реабилитацию в одной из больниц Москвы. Он и другие бойцы СВО из Башкортостана проголосовали на избирательном участке.

Я с удовольствием откликнулся, чтобы выбрать руководителя региона, и приехал сюда. От этого зависит наше будущее, будущее нашей страны, будущее наших детей. Ильдар Гилязов

Пока идет процедура прикрепления, для избирателей организовали активности. Для участников СВО, кто не смог по состоянию здоровья принять участие в голосовании в Полпредстве, было организовано выездное голосование. Члены избирательной комиссии вместе с наблюдателями поехали в лечебные учреждения.

За работой избирательного участка следят наблюдатели. Они приехали из Уфы.

Я слежу за тем, чтобы соблюдались все предписанные правила на участке. Кроме этого, я выезжаю с мобильной группой голосования на дому. Все идет в штатном режиме. Айсылу Ишбаева, наблюдатель