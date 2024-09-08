Уроженцы Башкирии активно голосуют на выборах главы региона в Москве

Впервые в Москве был организован экстерриториальный избирательный участок. Почти месяц члены комиссии занимались технической подготовкой, прошли обучение под руководством коллег из Уфы.
Алсу больше года живет в Москве, ее семья переехала по работе. О возможности голосования узнала по башкирскому радио. Студентка Бауманки Милана – подписчик башкирских пабликов. Как только узнала о возможности участия в выборах без выезда в регион, зарегистрировалась через Госуслуги.
Прикрепиться к избирательному участку можно было через систему «Мобильный избиратель», либо на избирательном участке в день голосования. В этом случае для обеспечения однократности голосования члены Избиркома взаимодействовали с коллегами из республиканского ЦИКа.
Ильдар проходит лечение и реабилитацию в одной из больниц Москвы. Он и другие бойцы СВО из Башкортостана проголосовали на избирательном участке.
Пока идет процедура прикрепления, для избирателей организовали активности. Для участников СВО, кто не смог по состоянию здоровья принять участие в голосовании в Полпредстве, было организовано выездное голосование. Члены избирательной комиссии вместе с наблюдателями поехали в лечебные учреждения.
За работой избирательного участка следят наблюдатели. Они приехали из Уфы.
С первого дня на участке №3550 многолюдно. Приходят и семьями те, кто живет в Москве. Островок Башкортостана в мегаполисе – повод познакомить ближе своих детей с родиной, пообщаться с земляками и вместе определиться, каким должно быть наше будущее.