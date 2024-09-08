Политолог Николай Евдокимов оценил ход выборов Главы Башкирии

Общественно-политический центр в Уфе продолжают свою работу. Эксперты и спикеры обсуждают ход голосования. Какие вопросы поднимают общественники и журналисты на встрече?
С восьми утра общественный пресс-центр продолжает свою работу. За это время журналистам рассказали о первых итогах акции «Рахмат». Её призёрами стали около 150 человек. Далее на прямую связь выходили наблюдатели из разных уголков региона и рассказывали об обстановке на участках и о явке граждан. Говорили и об организации выборов для людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, глухих, слабовидящих и маломобильных граждан.
Ну и самое главное – то, как эксперты оценивают ход голосования. Об этом мы поговорили с политологом Николаем Евдокимовым, который поделился своим мнением насчет трехдневных выборов, а также оценил, насколько масштабна избирательная кампания и чем она отличается от тех, которые были в прошлые годы.