В Башкирии в аварии разбился водитель скутера

На 25 км автодороги Стерлитамак-Федоровка 23-летний парень на «Ревон Нексия» допустил столкновение с попутным мотоблоком. Дорога была не освещена, а мотоблок двигался без световых приборов с 12 тюками сена. Потеряв управление, парень влетел в мопед. После этого он съехал в кювет и опрокинулся.