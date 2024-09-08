В Башкирии спасатели помогли заплутавшим грибникам

В Башкирии помощь спасателей потребовалась любителям «тихой охоты». Подробности рассказали в Госкомитете по ЧС.
В Иглинском районе в селе Балтика две женщины отправились в лес за грибами. Вскоре одна из них заблудилась. К счастью, «потеряшка» смогла самостоятельно вернуться к знакомой. Медицинская помощь ей не потребовалась.
В тот же день в Благовещенском районе в деревне Трошкино двое мужчин также увлеклись сбором грибов, и один из них заблудился. На помощь пришли сотрудники полиции, которые успешно нашли его. В медицинской помощи любитель грибов не нуждался.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.