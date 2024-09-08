Спасатели Уфы помогли застрявшему в подъезде горожанину

В Уфе помощь спасателей потребовалась 54-летнему местному жителю. Подробности спасения уфимца рассказали в Управлении гражданской защиты.
Инцидент произошёл в многоэтажном доме по улице Степана Злобина. 7 сентября вечером мужчина оступился в подъезде на лестнице – обе его ноги оказались в отверстии между ограждением и ступеньками. Уфимец провисел в подобном положении около тридцати минут, пока его не заметили соседи. Они вызвали спасателей.
Чтобы освободить мужчину специалистам пришлось перевернуть его на живот и только потом вытащить конечности из «заточения». Уфимец, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В медицинской помощи он не нуждался.