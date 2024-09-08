ЦИК России высоко оценил опыт Башкирии в организации выборов за пределами региона

Центризбирком России отметил опыт Башкортостана в деле организации региональных выборов за пределами республики. Речь об экстерриториальном участке, который работает в эти дни в Полпредстве Башкортостана в Москве.

В ходе одного из заседаний члены российского ЦИК высоко оценили идею проведения выборов для тех, кто живет или временно находится за пределами региона. Речь, в частности, о студентах. Для того чтобы привлечь внимание к выборам, в специальных сообщества и телеграм-каналах, а также по башкирскому радио заблаговременно провели информационную кампанию о возможности отдать свои голоса на выборах главы Башкирии в Москве.