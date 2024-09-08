В Уфе проходит математический фестиваль для школьников

Сильнейшие математики из районов и городов республики во второй раз принимают участие в фестивале в Уфе. На базе педуниверситета ученики 6-9 классов слушали лекции, занимались робототехникой, принимали участие в конкурсах и викторинах.

Первый математический фестиваль проводился только среди уфимских школьников. В этот раз географию расширили. Мероприятие проводится на грант Президента страны. Наставниками стали заслуженный учитель России и Башкортостана Михаил Саханевич и наставник победителей и призеров олимпиад Айдар Минниахметов. Из 10 тысяч школьников на фестиваль были отобраны 48.