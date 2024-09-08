Политолог Владимир Савичев пришёл на выборы Главы Башкирии с семьёй

Выборы показали консолидацию общества и политических партий. У программ кандидатов были схожие положения, и все они были направлены на одну единственную цель – развитие региона. Об этом заявил директор института стратегических исследований Владимир Савичев. Политолог проголосовал на выборах в последний день голосования буквально за пару часов до закрытия участков.

На УИК он пришел вместе со своей семьей – супругой и сыновьями, старший из которых уже может голосовать. А вот младший пока не достиг совершеннолетия, однако уже проявляет интерес к выборам.

Хотелось всем вместе проголосовать. У кого-то учеба, у кого-то рабочие дела. Когда все свободны и готовы подойти, всей семьей пришли.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ