Радий Хабиров вырывается в лидеры на выборах Главы Башкирии

ЦИК России озвучил первые данные по выборам в Башкирии. В лидерах среди всех кандидатов Радий Хабиров с результатом в 72,85% голосов по итогам обработки 0,03% протоколов.

В общей сложности за все три дня голосования в регионе состоялись 218 избирательных кампаний. Кроме руководителя республики в Башкирии проходили дополнительные выборы депутата Госсобрания-Курултая РБ и 216 кампаний, в ходе которых выбирали депутатов районных и городских советов.

