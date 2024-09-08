Радий Хабиров вырывается в лидеры на выборах Главы Башкирии

ЦИК России озвучил первые данные по выборам в Башкирии. В лидерах среди всех кандидатов Радий Хабиров с результатом в 72,85% голосов по итогам обработки 0,03% протоколов.
В общей сложности за все три дня голосования в регионе состоялись 218 избирательных кампаний. Кроме руководителя республики в Башкирии проходили дополнительные выборы депутата Госсобрания-Курултая РБ и 216 кампаний, в ходе которых выбирали депутатов районных и городских советов.
В дни голосования для жителей были открыты более 3,3 тысячи избирательных участков. В официальном списке кандидатов были Владимир Нагорный, Радий Хабиров, Иван Сухарев, Артур Шайнуров и Ильшат Тимерьянов.