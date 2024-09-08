Радий Хабиров рассказал федеральному телеканалу о выборах в Башкирии

- Радий ХАБИРОВ: Самое главное, конечно, это обеспечение развития экономики. Башкортостан — крупный регион, это опорный, сильный регион России, где сосредоточено достаточно большое количество крупных промышленных предприятий. Дело в том, что развитие экономики поможет обеспечить не только развитие Башкортостана, но это и укрепление обороноспособности нашей страны. У нас достаточно много предприятий «оборонки», и для нас очень важно, чтобы они все качественно, хорошо работали. И это и определение, и подготовка, и обеспечение трудовыми ресурсами. А без хорошо работающей экономики не выполним мы главные социальные обязательства, чтобы жизнь людей становилась лучше с каждым днем. Без сильной экономики мы не выполним главную нашу задачу — поддержать наших воинов специальной военной операции и членов их семей. Поэтому главная задача, конечно, экономика. У нас здесь неплохо все на самом деле идет. Мы все понимаем, что время крайне непростое, собственно, для наших предприятий, в целом для экономики. Но если активно работать, то получается. Мы сосредоточились на том, чтобы активно развивать преференциальные зоны. У нас очень быстро, динамично работающая особая экономическая зона «Алга», в которой мы идем по пути ее расширения существенного. У нас пять преференциальных территорий. Достаточно большое количество индустриальных парков, технопарков, причем мы не останавливаемся на строительстве и формировании новых. Активно ведем кластерную политику, в которой удалось объединить экономики разных муниципалитетов, предприятий по определенным видам деятельности. Поэтому эта работа ведется.

Ну и, конечно, мы понимаем, что хорошей экономики невозможно, если у нас не будет зарубежных партнеров. Сами понимаете, часть партнеров у нас в свое время перестали с нами сотрудничать. Но у нас есть партнеры, которых мы вновь находим. Эффективное развитие отношений с Узбекистаном, Белоруссией, Казахстаном и Китайской Народной Республикой. Очень много интереса есть к экономике Башкортостана. Это самая главная на самом деле задача.

Безусловно, сейчас мы настроены на то, чтобы приступить к выполнению национальных проектов, обозначенных Президентом. Там есть и новых вещи, там есть продолжение тех вещей, которыми мы занимались. Мы уже по ряду проектов вышли с определенными заявками, поэтому это тоже большая часть работы, которая приведет к тому, что мы существенно улучшим и городскую инфраструктуру, инфраструктуру проживания людей. Мы будем продолжать дальше работать над нашей достаточно большой дорожной сетью в рамках национальных проектов. Это сохранение жизни людей, безусловно. У нас сейчас средняя продолжительность жизни 73,17. Это рекорд, конечно. Но к концу 2030 года мы должны подправить эти показатели до 78. Чтобы люди жили, причем жили хорошо, долго, достойно. И это тоже непростая задача. Мы хотим, чтобы люди заботились о здоровье. Для этого нужна хорошая медицина — здравоохранение. Достаточно много делается и в рамках укрепления первичной медицины. Нам удалось за все эти годы (последние три года и вот сейчас) модернизировать наши школы. На будущее мы сделали это конечно. Вы знаете, благодаря этой программе, у нас все-таки достаточно большое сельское население — более полутора миллионов сельского населения, соответственно, много сельских населенных пунктов, где есть маленькие, школы, которые сохранились. И там нужно тоже наводить порядок. Поэтому прямо в президентском решении (там и этот вопрос) потихонечку получается решать. А в целом я подчеркиваю, что главная, конечно, задача — это чтобы экономика у нас не просто каким-то образом шла по какой-то накатанной, а чтобы мы каждый год давали 5-10 процентов, что вполне возможно.