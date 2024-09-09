Явка на выборы Главы Башкирии превысила 72%

Накануне в Башкортостане завершились выборы главы республики и депутатов в местные советы. Явка составила более 72 процентов – таковы данные на 6:30. Прямо сейчас в Центризбиркоме республики находится съемочная группа телеканала БСТ.

Избирательная кампания с 6 по 8 сентября в республике была одной из самых масштабных за последние годы. Выбирали не только одного депутата Госсобрания, но и депутатов в представительные органы местной власти. Главное – это, конечно же, выборы Главы Башкортостана.

Кандидатами на должность руководителя региона стали Радий Хабиров от «Единой России», Владимир Нагорный от «Справедливой России», Иван Сухарев от ЛДПР, Артур Шайнуров – КПРФ, Ильшат Тимерьянов – «Новые люди».