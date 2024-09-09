Дмитрий Медведев: «Выборы прошли организованно»

Дмитрий Медведев отметил, что в течение трех дней, с 6 по 8 сентября, жители выбирали губернаторов, депутатов регионального и местного уровней. Всего голосование проходило в 84 субъектах страны. В Башкортостане состоялись выборы главы республики, а также депутатов местных советов в районах и депутата Государственного Собрания по Уфимскому одномандатному округу № 54.