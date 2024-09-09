Радий Хабиров лидирует на выборах Главы Башкирии с 80,2% голосов

В Башкортостане подводят предварительные итоги выборов главы республики и депутатов в местные советы. Накануне в республике завершился единый день голосования. Выборы проходили три дня – с 6 по 8 сентября.

Был организован и экстерриториальный избирательный участок в Москве. Явка составила 72,34%. На этот час обработано 99, 97% бюллетеней. Известны предварительные итоги голосования.