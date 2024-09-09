В Уфе в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла «Ночь выборов»

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Республике Башкортостан прошла крайне насыщенная «Ночь выборов». В зале шел активный, живой диалог между спикерами и аудиторией. Участники делились своими эмоциями, обсуждали прошедшее голосование. Среди собравшихся были и представители искусства, спорта, а также участники спецоперации.

После 12 часов ночи в штаб приехал Радий Хабиров, который поблагодарил всех за поддержку, подвел итоги явки – напомним, она составила более 72,34%. Лидер партии поделился своими планами. Главным из следующих шагов является погружение в судьбу и проблемы каждого человека, что особенно важно в наши дни.

Поэтому подчеркну, что нам было очень важно провести избирательный процесс комфортным для людей. И мы видим, что это у нас получилось. У нас явка составила более 70%. И это не какой-то удивительный, особый результат, это сложившаяся избирательная культура в нашей республике. Люди голосуют много, люди приходят. Мы видели, как проходят целые праздники в наших населенных пунктах, в УИКах. Идет подсчет голосов, но мы достаточно твердо и уверенно себя чувствуем, безусловно. При этом я хочу сказать, что в выборах Главы республики приняли участие все парламентские партии Российской Федерации, что немаловажно.

Радий Хабиров
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