В Уфе в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла «Ночь выборов»

Поэтому подчеркну, что нам было очень важно провести избирательный процесс комфортным для людей. И мы видим, что это у нас получилось. У нас явка составила более 70%. И это не какой-то удивительный, особый результат, это сложившаяся избирательная культура в нашей республике. Люди голосуют много, люди приходят. Мы видели, как проходят целые праздники в наших населенных пунктах, в УИКах. Идет подсчет голосов, но мы достаточно твердо и уверенно себя чувствуем, безусловно. При этом я хочу сказать, что в выборах Главы республики приняли участие все парламентские партии Российской Федерации, что немаловажно.

Радий Хабиров