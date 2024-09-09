Эксперты отметили высокую организацию выборов Главы Башкирии

Эксперты отметили высокую организацию прошедших выборов. Они показали консолидацию общества и политических партий. У программ кандидатов были схожие положения, и все они были направлены на одну единственную цель – развитие региона.
Об этом, например, заявил директор Института стратегических исследований Владимир Савичев. По его словам, голосование прошло в штатном режиме.
Большую роль сыграли и общественники. В частности, не у каждого кандидата была возможность разместить своих наблюдателей на всех участках. При этом везде были наблюдатели от Общественной палаты или, например, Совета по правам человека. Они работали в девяти регионах России. Причем посещали не только основные избирательные участки, побывали и в муниципалитетах.