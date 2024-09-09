Эксперты отметили высокую организацию выборов Главы Башкирии

Эксперты отметили высокую организацию прошедших выборов. Они показали консолидацию общества и политических партий. У программ кандидатов были схожие положения, и все они были направлены на одну единственную цель – развитие региона.

Об этом, например, заявил директор Института стратегических исследований  Владимир Савичев. По его словам, голосование прошло в штатном режиме.

Все политические партии на этих выборах вели себя конструктивно. Была дискуссия, но не было конфликта и вражды. Это очень здорово, потому что для нашего общества это сегодня очень важно, чтобы люди поняли, что их мнение важно, что оно не просто выслушано, а включено в принятие решения. Это позиция, которая ориентирована на достижение общего блага, общей цели развития.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан

Большую роль сыграли и общественники. В частности, не у каждого кандидата была возможность разместить своих наблюдателей на всех участках. При этом везде были наблюдатели от Общественной палаты или, например, Совета по правам человека. Они работали в девяти регионах России. Причем посещали не только основные избирательные участки, побывали и в муниципалитетах.

Сельская местность активно, творчески подходит к самому дню голосования, когда создается настроение праздника – праздника своего выбора.  

Ирина Киркора, заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации 
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