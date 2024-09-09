Эксперты отметили высокую организацию выборов Главы Башкирии

Все политические партии на этих выборах вели себя конструктивно. Была дискуссия, но не было конфликта и вражды. Это очень здорово, потому что для нашего общества это сегодня очень важно, чтобы люди поняли, что их мнение важно, что оно не просто выслушано, а включено в принятие решения. Это позиция, которая ориентирована на достижение общего блага, общей цели развития.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан