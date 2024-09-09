ЦИК Башкирии обработал 99% протоколов

Накануне в Башкортостане завершились выборы Главы республики и депутатов в местные советы. Голосование проходило три дня – с 6 по 8 сентября. Был организован и экстерриториальный избирательный участок в Москве. Накануне ровно в 20 часов по местному времени выборы завершились. Всю ночь шел подсчет голосов. В Центризбиркоме республики шла обработка бюллетеней. Сейчас в ЦИКе находится съемочная группа телеканала БСТ.

Мы продолжаем работать в региональном Центризбиркоме. Его представители буквально недавно завершили подсчитывать голоса избирателей. По самым последним данным, которые у нас имеются, на выборах Главы Башкортостана участвовали более двух миллионов избирателей. Явка составила 72 процента.

Самыми активными по голосованию были жители Бакалинского, Татышлинского, Салаватского районов. По городам – Стерлитамак, Агидель и Уфа.

Лидером выборной гонки является Радий Хабирова. За него отдали 80,2% голосов. На втором месте Артур Шайнуров – 6,95%. На третьем – Иван Сухарев с 4,98% голосов. На четвертом – Владимир Нагорный с 4,26%. На пятом месте находится Ильшат Тимерьянов – 2,6%.