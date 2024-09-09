В ЦИК Башкирии подвели предварительные итоги выборов Главы республики

Накануне завершились выборы Главы Башкортостана и депутатов в местные советы. Голосование проходило три дня – с 6 по 8 сентября. Был организован и экстерриториальный избирательный участок в Москве. Накануне ровно в 20 часов по местному времени выборы завершились. Всю ночь шел подсчет голосов. В Центризбиркоме республики велась обработка бюллетеней. Сейчас в ЦИКе находится съемочная группа телеканала БСТ.