В ЦИК Башкирии подвели предварительные итоги выборов Главы республики

Накануне завершились выборы Главы Башкортостана и депутатов в местные советы. Голосование проходило три дня – с 6 по 8 сентября. Был организован и экстерриториальный избирательный участок в Москве. Накануне ровно в 20 часов по местному времени выборы завершились. Всю ночь шел подсчет голосов. В Центризбиркоме республики велась обработка бюллетеней. Сейчас в ЦИКе находится съемочная группа телеканала БСТ.

Накануне представители регионального Центризбиркома завершили подсчет голосов трехдневных выборов в республике. Они обработали более трёх тысяч протоколов. Только что состоялся брифинг с участием журналистов, на котором председатель Центральной избирательной комиссии республики Азат Галимханов детально озвучил все данные.

Предварительные итоги голосования – официальные будут подведены вечером – следующие: явка избирателей составила 72,34%. Хабиров Радий Фаритович набрал 80,21% голосов избирателей; Сухарев Иван Константинович – 4,98%; Нагорный Владимир Александрович – 4,26%; Шайнуров Артур Альбертович – 6,95%; Тимерьянов Ильшат Маратович – 2,6%.

Азат Галимханов, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
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