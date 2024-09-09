Владимир Путин присвоил госнаграду снайперу из Башкирии

Награда нашла героя. Указом Владимира Путина одному из мобилизованных из Башкортостана вручена государственная награда. Сразу после выхода с линии боевого соприкосновения медалью Георгия Жукова отметили бойца с позывным «Серый». Медалью награждают военнослужащих за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России.

Для нашего разведчика-снайпера это не первая боевая награда. Мобилизованный в конце 2022 года, сейчас он является одним из лучших стрелков в своём подразделении. За время службы завоевал авторитет у боевых братьев, не раз спасая жизни земляков. Свою работу сравнивает с работой сапёров: одна ошибка может дорого обойтись.

Бывает по-разному. Бывает вообще целый день невозможно пошевелиться. Приходится сохранять неподвижность, потому что в современном бою всё просматривается с неба при помощи беспилотников. Это очень сложно, поэтому на первое место выходят такие качества, как терпение, умение сохранять спокойствие в самой экстренной ситуации, и в то же время очень важен и уровень интеллекта. Нужно не просто стрелять, а высчитывать различные поправки на различных дальностях, которые сейчас увеличились. позывной «Серый»

Водители, плотники, слесари, учителя. Свои гражданские профессии на военную ребята поменяли, когда Родина нуждалась в них. Никто не пытался увильнуть от мобилизации. Кто-то пришел в военкомат даже раньше, чем получил на руки повестку.

Поначалу да, было сложно, но ребята все хорошо отнеслись, помогают, и всё у нас нормально. Очень хорошее взаимодействие. С некоторыми ребятами даже уже наши жены дружат, родственники, дети, то есть мы уже стали семейными друзьями. позывной «Муравей»

Не только семейную, но и поддержку республики ощущают мобилизованные бойцы. И благодарят земляков и волонтёров за гуманитарную помощь. Обеспечены всем необходимым, говорят они. Слова признательности выражают и руководству Башкортостана. В регионе запустили собственное производство БПЛА. Две большие партии уже прибыли в зону СВО и переданы нашим военнослужащим.

Огромное спасибо, в частности, за предоставление БПЛА. СВО – это гибридная война, в которой, в принципе, всё поменялось по сравнению с войнами, которые были ранее. Так что БПЛА влияют и решают очень многие задачи. Непосредственно это разведка, наблюдение, а также поражение личного состава противника и бронетехники. позывной «Чип»