Владимир Путин присвоил госнаграду снайперу из Башкирии

Награда нашла героя. Указом Владимира Путина одному из мобилизованных из Башкортостана вручена государственная награда. Сразу после выхода с линии боевого соприкосновения медалью Георгия Жукова отметили бойца с позывным «Серый». Медалью награждают военнослужащих за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России.
Для нашего разведчика-снайпера это не первая боевая награда. Мобилизованный в конце 2022 года, сейчас он является одним из лучших стрелков в своём подразделении. За время службы завоевал авторитет у боевых братьев, не раз спасая жизни земляков. Свою работу сравнивает с работой сапёров: одна ошибка может дорого обойтись.
Водители, плотники, слесари, учителя. Свои гражданские профессии на военную ребята поменяли, когда Родина нуждалась в них. Никто не пытался увильнуть от мобилизации. Кто-то пришел в военкомат даже раньше, чем получил на руки повестку.
Не только семейную, но и поддержку республики ощущают мобилизованные бойцы. И благодарят земляков и волонтёров за гуманитарную помощь. Обеспечены всем необходимым, говорят они. Слова признательности выражают и руководству Башкортостана. В регионе запустили собственное производство БПЛА. Две большие партии уже прибыли в зону СВО и переданы нашим военнослужащим.
После отдыха во время ротации бойцы вновь отправятся выполнять свою мужскую работу. Кем бы ни были на гражданке, здесь у всех одна профессия – Родину защищать.