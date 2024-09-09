В Башкирии состоялось закрытие летнего сезона «Гонки героев»

Сегодня в Чишминском районе собрались спортсмены со всей страны. В парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова состоялось закрытие летнего сезона «Гонки героев». Сильнейшие атлеты по гонкам с препятствиями пытались прийти к финишу первыми, чтобы попасть в состав сборной России.

Громко, с энтузиазмом и по-спортивному состоялось закрытие летнего сезона «Гонки героев» в республике. В заключительных забегах приняли участие 1000 желающих проверить свои силы на трассе. Все личные гонки прошли на дистанции 5 километров. Те, кто предпочел бежать в команде, преодолели до финиша 10 километров.

Одним из самых значимых в этот день соревнований стал кубок России по гонкам с препятствиями. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены со всей страны. Первая тройка у мужчин и женщин попадает в состав национальной команды.

Всего участники кубка преодолели 26 препятствий. Лучшим стал представитель Москвы Сергей Грицак.

Я приезжал сюда год назад и остановился на этой трассе ровно на середине. Как сказал руководитель: это как Эльбрус – трасса всех принимает, но не все смогут добраться до вершины. Я и думал, что хочу добраться до вершины, и благодарю всех тех, кто меня поддерживает. Сергей Грицак, победитель кубка России по гонкам с препятствиями

Вторым стал Евгений Стоякин из Московской области. Третьим финишировал «башкирский ниндзя», как его здесь назвали друзья и организаторы забега, Владимир Старцев из Уфы.

Я подготовился как мог и распределял силы, понимал, что их нужно разложить, и получилось взобраться на тумбу. Владимир Старцев, бронзовый призер кубка России по гонкам с препятствиями

Кроме кубка России, в парке «Патриот» прошли чемпионат республики – гонка с препятствиями, чемпиона «Гонка героев» по возрастным категориям.

В Уфе впервые, я участвовал до этого в Свердловской области. Но не все получилось здесь, я секунд 10 потерял на одном препятствии. Марат Муллагалиев, участник «Гонки героев» /г. Миасс/

В сезоне мы провели 24 мероприятия, и за сезон участие в гонках приняли 5 тысяч человек. Эдуард Шафеев, директор «Гонки героев» в Республике Башкортостан