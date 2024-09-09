В Башкирии состоялось закрытие летнего сезона «Гонки героев»

Сегодня в Чишминском районе собрались спортсмены со всей страны. В парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова состоялось закрытие летнего сезона «Гонки героев». Сильнейшие атлеты по гонкам с препятствиями пытались прийти к финишу первыми, чтобы попасть в состав сборной России.
Громко, с энтузиазмом и по-спортивному состоялось закрытие летнего сезона «Гонки героев» в республике. В заключительных забегах приняли участие 1000 желающих проверить свои силы на трассе. Все личные гонки прошли на дистанции 5 километров. Те, кто предпочел бежать в команде, преодолели до финиша 10 километров.
Одним из самых значимых в этот день соревнований стал кубок России по гонкам с препятствиями. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены со всей страны. Первая тройка у мужчин и женщин попадает в состав национальной команды.
Всего участники кубка преодолели 26 препятствий. Лучшим стал представитель Москвы Сергей Грицак.
Вторым стал Евгений Стоякин из Московской области. Третьим финишировал «башкирский ниндзя», как его здесь назвали друзья и организаторы забега, Владимир Старцев из Уфы.
Кроме кубка России, в парке «Патриот» прошли чемпионат республики – гонка с препятствиями, чемпиона «Гонка героев» по возрастным категориям.
Уже по традиции состоялась и «Гонка героев. Дети», где сквозь препятствия к победе устремились самые юные чемпионы. И главное – абсолютно все участники соревнований получили на финише заветный жетон победителя.