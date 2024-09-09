«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» на домашнем льду

«Салават» продолжает побеждать. На этот раз юлаевцы были сильнее челябинского «Трактора». Принципиальности поединку добавлял тот факт, что в прошлом сезоне именно челябинцы выбили уфимцев из борьбы за Кубок Гагарина в плей-офф.

Хотя первыми в игре отличились гости. Никита Зоркин остановил Максима Шабанова с нарушением правил. Арбитры назначили штрафной бросок, и Шабанов мастерски исполнил буллит. Но юлаевцы сравняли счет еще до перерыва. Сработала связка Хмелевский – Ливо.