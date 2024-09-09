В Башкирии во время выборов Главы региона нарушений не зафиксировали

Подведены итоги работы ситуационного центра Общественного штаба по наблюдению за выборами Главы Башкирии. Как отметила руководитель штаба Лида Исаргакова, за прошедшие три дня голосования не было зафиксировано ни единого нарушения.
На избирательных участках работали свыше 13 тысяч наблюдателей, а также мониторинговые группы, группа для работы с картой сообщений НОМ, горячая линия и колл-центр. По словам Лиды Исаргаковой, общественные наблюдатели проявили патриотизм и гражданственность, они работали безвозмездно и были готовы к разным ситуациям.
За три дня голосования в колл-центр поступило порядка 60 звонков: люди звонили для уточнений и консультаций. Кроме того, на портал общественного мониторинга жители региона прислали почти 25 тысяч сообщений, ни одно из которых не содержало жалоб, отметил председатель Общественной палаты республики Данияр Абдрахманов.
Фото: ИА «Башинформ»