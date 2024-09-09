В Башкирии во время выборов Главы региона нарушений не зафиксировали

Результат был высочайший: ни в ЦИК республики, ни в ЦИК РФ ни одного нарушения не зафиксировали.

Лида Исаргакова, руководитель Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах Главы РБ