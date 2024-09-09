Радий Хабиров выразил благодарность жителям Башкирии

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе руководитель региона Радий Хабиров выразил слова благодарности жителям Башкирии за оказанное доверие.

Фото №1 - Радий Хабиров выразил благодарность жителям Башкирии

Можем констатировать, что мы победили на этих выборах. Я шел, как представитель большой команды. Меня выдвигала «Единая Россия». У нас впереди стоят новые задачи. Я хочу поблагодарить жителей республики. Они проявили выдержку и терпение. Люди понимают, что ошибки в работе возможны. Мне кажется, мы постарались выполнить все взятые на себя обязательства. Спасибо за доверие! 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также он поблагодарил всю управленческую команду, Центризбирком Башкирии и журналистов, которые, по его мнению, эффективно боролись с фейковой информацией. Кроме того, Глава региона высоко оценил работу силовиков. Он отметил, что сотрудники МВД эффективно обеспечивали безопасность голосовавших на избирательных участках.

Помимо выборов руководителя Башкирии, в период с 6 по 8 сентября проходили 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. В них принимали участие 12 политических партий.

Но в целом, «Единая Россия» одержала большую, заслуженную победу. Я много раз говорил, что члены «Единой России» были всегда рядом в сложную минуту. Мы прошли непростой этап и нам не стыдно за эти пять лет своей работы, и я еще раз благодарю всех жителей. Будем стараться оправдать ваше доверие и впредь.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Добавим, действующий руководитель региона Радий Хабиров набрал 80,21% голосов. За его кандидатуру проголосовали свыше 1,724 млн избирателей республики.

Фото: скриншот трансляции

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