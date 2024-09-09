Радий Хабиров выразил благодарность жителям Башкирии

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе руководитель региона Радий Хабиров выразил слова благодарности жителям Башкирии за оказанное доверие.
Также он поблагодарил всю управленческую команду, Центризбирком Башкирии и журналистов, которые, по его мнению, эффективно боролись с фейковой информацией. Кроме того, Глава региона высоко оценил работу силовиков. Он отметил, что сотрудники МВД эффективно обеспечивали безопасность голосовавших на избирательных участках.
Помимо выборов руководителя Башкирии, в период с 6 по 8 сентября проходили 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. В них принимали участие 12 политических партий.
Добавим, действующий руководитель региона Радий Хабиров набрал 80,21% голосов. За его кандидатуру проголосовали свыше 1,724 млн избирателей республики.
Фото: скриншот трансляции