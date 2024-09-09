Радий Хабиров выразил благодарность жителям Башкирии

Но в целом, «Единая Россия» одержала большую, заслуженную победу. Я много раз говорил, что члены «Единой России» были всегда рядом в сложную минуту. Мы прошли непростой этап и нам не стыдно за эти пять лет своей работы, и я еще раз благодарю всех жителей. Будем стараться оправдать ваше доверие и впредь.

Радий Хабиров, Глава Башкирии