Наиболее важные высказывания экспертов о выборах в Башкирии

В Башкирии образцово отработали и Общественная палата республики, и штаб по наблюдению за выборами. Вся работа была организована на очень высоком уровне. Башкортостан по общественному контролю за выборами находится в пятёрке лучших регионов. Как и в других регионах, мы видели попытки распространения фейков, но в ходе проверок достаточно быстро выяснялось, что эта информация не соответствует действительности. И ещё хочу повторить — все возможности для реализации избирательных прав граждан в Республике Башкортостан были созданы.

Максим Григорьев, сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Российской Федерации