Депутат из Башкирии Алексей Локотченко решил продолжить службу в зоне СВО

«Не оставлю страну без защиты». Депутат Госсобрания Башкортостана Алексей Локотченко принял решение продолжить службу в зоне СВО в связи с событиями, происходящими в Курской области. Парламентарий подписал контракт с добровольческим корпусом Минобороны России еще в феврале и служил там в должности командира боевого артиллерийского расчёта в интернациональной бригаде «Пятнашка».
Себе он взял позывной «Радий». В мае мужчину ранили в бою в районе Бахмута (ныне Артемовск), когда российские солдаты попали под обстрел артиллерии противника. Тогда бойца с большой кровопотерей доставили в госпиталь. Летом он был ранен во второй раз. После лечения боец вернулся в интернациональную бригаду, несмотря на то, что у него истек срок контракта, и перешел в штурмовой отряд.
Сейчас боец пока находится в отпуске. Вместе с товарищами он приехал на встречу с председателем Госсобрания. Константин Толкачев заверил военнослужащих, что, помимо законодательной поддержки СВО, парламент будет и дальше продолжать большую организационную, благотворительную работу в этом направлении.
Напомним, подписать контракт на прохождение военной службы с Минобороны страны имеют право граждане от 18 до 65 лет. Размер разовой выплаты для жителей Башкортостана, заключивших соглашение, достигает сейчас 1 млн 205 тысяч рублей. Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. С июля сумма единовременной выплаты жителям республики увеличена до 505 тысяч по поручению Радия Хабирова. Кроме того, стимулирующие выплаты делают и муниципалитеты. К примеру, в Уфе сумма составляет 300 тысяч рублей.