Депутат из Башкирии Алексей Локотченко решил продолжить службу в зоне СВО

«Не оставлю страну без защиты». Депутат Госсобрания Башкортостана Алексей Локотченко принял решение продолжить службу в зоне СВО в связи с событиями, происходящими в Курской области. Парламентарий подписал контракт с добровольческим корпусом Минобороны России еще в феврале и служил там в должности командира боевого артиллерийского расчёта в интернациональной бригаде «Пятнашка».

Себе он взял позывной «Радий». В мае мужчину ранили в бою в районе Бахмута (ныне Артемовск), когда российские солдаты попали под обстрел артиллерии противника. Тогда бойца с большой кровопотерей доставили в госпиталь. Летом он был ранен во второй раз. После лечения боец вернулся в интернациональную бригаду, несмотря на то, что у него истек срок контракта, и перешел в штурмовой отряд.

В связи с ситуацией в Курсе я не мог не продлить контракт, так как я считаю, что территория Курса – это дело чести, и по-другому быть не может. Такое решение о продлении контракта принял как я, так и три моих помощника, которые изначально пришли со мной выполнять боевые задачи в зоне СВО. Алексей Локотченко, депутат Госсобрания Республики Башкортостан, заместитель командира штурмового отряда «Архангел» интернациональной бригады «Пятнашка» добровольческого корпуса МО РФ

С одной стороны, я горжусь принятым им решением, но с другой, после двух ранений как маме мне тяжело. Я поддержу любой его выбор. Ждем возвращения, ждем, чтобы там все сложилось на победу. Наталья Симахина, мама бойца Алексея Локотченко

Сейчас боец пока находится в отпуске. Вместе с товарищами он приехал на встречу с председателем Госсобрания. Константин Толкачев заверил военнослужащих, что, помимо законодательной поддержки СВО, парламент будет и дальше продолжать большую организационную, благотворительную работу в этом направлении.

Напомним, подписать контракт на прохождение военной службы с Минобороны страны имеют право граждане от 18 до 65 лет. Размер разовой выплаты для жителей Башкортостана, заключивших соглашение, достигает сейчас 1 млн 205 тысяч рублей. Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. С июля сумма единовременной выплаты жителям республики увеличена до 505 тысяч по поручению Радия Хабирова. Кроме того, стимулирующие выплаты делают и муниципалитеты. К примеру, в Уфе сумма составляет 300 тысяч рублей.