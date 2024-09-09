Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подвела итоги выборов по стране

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подвела итоги выборов по стране. Она отметила, что за последние годы ночь подсчета голосов была самой спокойной. Кроме того, растет и политическая культура избирателей, и уровень организации выборов. Несмотря на непростую обстановку, в выборах участвовал самый большой процент избирателей. Проголосовали 27 млн человек.

Было проведено свыше 4 тысяч избирательных кампаний разного уровня, в них приняли участие больше 27 миллионов избирателей. Кроме того, было отмечено, что новая версия государственной автоматизированной системы «Выборы 2.0» прошла успешную проверку в ходе единого дня голосования.

Также в Центризбиркоме страны были выведены на экраны результаты выборов глав регионов. В том числе была предоставлена информация из Башкортостана. Сегодня в 11 часов были подведены предварительные итоги. Явка в регионе составила более 72%. 100% протоколов обработано.